نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات "تكنولوجيا المصايد والأسماك"

تفقد الدكتور لؤى سعدالدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

ورافقه الدكتور صلاح الساعي عميد الكلية ووكلاء الكلية، لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي انطلقت في 1 يناير وتنتهي في 24 يناير 2024.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، بضرورة متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م.

وقال الدكتور لؤي سعدالدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، إن كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك إحدى أربعة كليات متخصصة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، وضمن الكليات الرائدة في مجال الثروة السمكية، والكلية المتفردة في صعيد مصر، وتحتوي على عدد من التخصصات العلمية الدقيقة والبرامج التعليمية، منها تكنولوجيا المصايد الداخلية حيث يقوم الطالب بدراسة ما يتعلق بالحياة البحرية والمصايد البحرية وطرق الصيد والتنوع البيولوجى داخل المسطح المائى، ويمكن لخريجه إدارة الموارد السمكية للحفاظ على المخزونات السمكية ولتحقيق أقصى استدامة ممكنة للمصيد، كما يقوم أيضًا بدراسة الملاحة البحرية وما يتعلق بالحياة البحرية والأرصاد الجوية وتكنولوجيا تصنيع الأسماك الذى يُدرس للقسمين الاستزراع والمصايد.

وتابع أن من البرامج التعليمية أيضًا تكنولوجيا الاستزراع المائي، حيث يقوم الطالب بدراسة ما يتعلق باستزراع الكائنات المائية من أسماك وقشريات ورخويات وطحالب بحرية، بالإضافة إلى تربية وتغذية الأسماك وطرق الاستزراع الحديثة ومعداتها وكل ما يتعلق بالاستزراع المائى والتفريخ والتربية للأسماك.



وأضاف الدكتور صلاح الساعي عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، أنه تقدم الكلية العديد من البرامج التعليمية التي تمنح الطلاب دراسة مواد تصنيع الأسماك وبعض المواد الأخرى التى تخص الإدارة الجيدة مثل الإرشاد كمواد أساسية مهمة والمواد الأخرى المتعلقة بالإدارة.



وأوضح عميد الكلية أنه تجرى أعمال الامتحانات على قدم وساق، وتأتي الأسئلة في متناول الطلاب، ولا توجد شكاوى حتى الآن من الطلاب في الفرق الأربعة، الذين يبلغ عددهم 180 طالبًا وطالبة.