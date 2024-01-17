تسليم جثتين لذويهم بعد العثور عليهم أمام باب مشرحة إدفو بأسوان

استلم أهالي الجثتين الذين عثروا عليهم أمام باب مشرحة إدفو العمومية شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإربعاء، جثامينهم لتشيعهم إلى مثواهم الأخير، وذلك بعد تصريح النيابة العامة، والكشف عليهم بواسطة الطبيب الشرعى.

وتبين من التحريات التى أجرتها المباحث أنهم لقوا مصرعهم إثر نشوب تبادل اطلاق النار مع عدد من الدهابة الذين يقومون بالتنقيب عن الذهب بطرق غير شرعية بطريق إدفو مرسي علم بأسوان.

تفاصيل الواقعة

يذكر أن مشرحة إدفو شمال أسوان، شهدت واقعة غريبة، إثر قيام مجهولين بإلقاء جثتين أمامها، وتظهر عليهما إصابات طلق ناري، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية وإيداع الجثتين بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثتين أمام المشرحة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى المشرحة لعمل التحريات الأولية، وتبين أن مجهولين تركا الجثتين أمام باب مشرحة إدفو وفروا هاربين بالسيارة التي كانوا يستقلونها.

وتبين أن الجثتين لـ"عاطف ا ا" 38 سنة، من قرية السمطا بقنا، و"محمد ك س" 19 سنة، من نجع سبيل العرب بكوم أمبو بأسوان، وأنهما مصابين بطلقات نارية.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثتين وتبين إصابتهما بطلق ناري وصرحت جهات التحقيق بدخولهما إلى المشرحة، وعرضهما على الطبيب الشرعي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار التحقيقات اللازمة بواسطة النيابة العامة.