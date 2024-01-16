الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتطبيق منظومة التأمين الشامل.. محافظ أسوان يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة

اللقاء
اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة المرافق له. 

 

جاء ذلك فى ظل الجهود المكثفة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

وتناول اللقاء استعراض جهود الهيئة لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمنتفعين بالخدمة، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة، وهو الذى يتكامل مع تنظيم دورة عن منظومة الجهار الصحية، وكذا التدريب العملى والميدانى للأطقم الطبية والكوادر البشرية. 

 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت تغيرًا جذريًا فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى. 

 

ولفت إلى أن المنظومة ستضم 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية حيث تم التشغيل التجريبى لـ 76 وحدة صحية، و4 مستشفيات، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل أكثر من 90 % من مواطنى المحافظة ضمن المنظومة. 

 

وأشاد أشرف عطية بالدور الهادف للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية. 

 

 

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