الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا لافتتاح مكتبة مصر.. محافظ أسوان يوجه بتحقيق أكبر استفادة منها

المكتبة
المكتبة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، العاملين بالمكتبة المتنقلة بقيادة سهير مكي، بتحفيز الشباب والنشء والأطفال على تحقيق أكبر استفادة من الخدمات المتنوعة والمتعددة التي يتم تقديمها داخلها، والتي تم إيفادها من صندوق مكتبات مصر العامة لتجوب المناطق والأحياء السكنية المختلفة على مدار 10 أيام. 

جاء ذلك في ظل التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان وصندوق مكتبات مصر العامة، وضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتبة مصر العامة. 

وقدم المحافظ شكره للسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، على الدعم المستمر الذي يتم تقديمه لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتستكمل سلسلة النجاحات باعتبارها مركزًا للثقافات والحضارات المتعاقبة. 

تفاصيل حول المكتبة المتنقلة 

ومن جهتها، أوضحت سهير مكي، أن المكتبة المتنقلة تضم مجموعة من الأطفال لممارسة الأنشطة المتنوعة للمكتبة سواء القراءة أو الأعمال اليدوية بالفوم، والاستماع إلى الحكي من القصص الممتعة من مسؤولي المكتبة وتحتوى على ٨ مقاعد تعلوها ٨ أرفف بها العديد من الكتب والقصص لجميع الأعمار السنية من الكبار والصغار. 

ولفتت إلى أن المكتبة تشتمل أيضًا على الكتب الشيقة للأطفال فمنها العربية والإنجليزية، وأيضًا المجلات حيث استمتع الأطفال بالقصص المتنوعة التي ترتكز فى مضمونها على القيم والنصائح والحث على القرأة والتعلم، كما شهدت فعاليات وأنشطة المكتبة القيام بالرسم على وجوه الأطفال. 

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد التحالف للتنسيق لإطلاق القافلة الشاملة "ستر وعافية" بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو يوم 17 يناير الجاري، بالتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم".

وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلًا عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيانا من كيانات التحالف.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل المشاركة المجتمعية من كل قوى المجتمع لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وخلال اللقاء، قدم اللواء أشرف عطية، شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهتهم الجادة، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقًا لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، وفى ظل متابعة من وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، مطالبًا بمواصلة تنظيم العديد من هذه القوافل لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لمواطنى المحافظة بكافة المدن والمراكز، ولا سيما داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وفي نهاية اللقاء، قام أعضاء وفد التحالف الوطني بإهداء درع التحالف لمحافظ أسوان تقديرًا على التعاون المثمر والبناء بما يصب في تحقيق صالح المواطن الأسواني.

وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى 22 عيادة طبية و6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعية، و2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و3 لتقلى طلبات التمكين الإقتصادى، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وأخر لبرنامج ملهم، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء "الحفة وبطاطين"، و1750 كرتونة مواد غذائية، و2000 كيلو لحوم، و700 هدية للأطفال.

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محافظ أسوان مكتبة مصر العامة المكتبه المتنقله استعدادات افتتاح

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