الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود "الشباب المصري" في رصد الانتخابات الرئاسية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بمجلس الشباب

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في إطار حرصه لدعم وتمكين الشباب، مجموعة من أعضاء مجلس الشباب المصري، وأشاد بدورهم وجهودهم المبذولة خلال رصد ومتابعة عملية الإنتخابات الرئاسية 2024. 

المشاركات المجتمعية 

 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن ملحمة المشاركة المجتمعية والوطنية الرائدة التي قدمها شباب مجلس الشباب المصري وغيرهم من ممثلي المؤسسات المدنية والكيانات الشبابية والأهلية كان لها دورًا فعالًا في تسهيل وتوفير الخدمات اللوجستية وتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، فضلًا عن أن الوعي الوطني لدى أهل أسوان وحرصهم على النزول لممارسة حقهم الدستوري، ساهم في أن تكون محافظة أسوان من أوائل المحافظات التي تخطت نسبة الأصوات المشاركة في الانتخابات بها 90 %. 

وخلال اللقاء أكد محافظ أسوان إيمانه الكامل بدور الشباب وأهمية إستثمار إمكانياتهم وأفكارهم الطموحه لدعم جهود التنمية بالمحافظة باعتبارهم طاقة المجتمع وأساس تقدمه ومستقبله المشرق. 

ومن جانبهم، حرص أعضاء مجلس الشباب المصري على تقديم التهنئة للواء أشرف عطية بمناسبة العيد القومى للمحافظة، موضحين أن مجلس الشباب المصري بأسوان حصل على أعلى نسبة تقييم على مستوى الصعيد في دقة البيانات والإحصاءات التي تم رصدها خلال متابعتهم المتواصلة لكافة فعاليات الانتخابات الرئاسية. 

كما أكد أعضاء مجلس الشباب المصري على دعمهم وتقديرهم لكافة عمليات التطوير التى تشهدها المحافظة بقيادة اللواء أشرف عطية لتحقيق طفرة ملحوظة فى مختلف قطاعات العمل وبما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق حياة كريمة لمواطنى وأهالى أسوان. 

وفى نهاية اللقاء، حرص محافظ أسوان على تبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية مع أعضاء مجلس الشباب المصري تقديرًا لدورهم وجهودهم المبذولة في خدمة مجتمعهم. 

محافظ أسوان مجلس الشباب المصري الانتخابات الرئاسية تبادل الدروع تمكين الشباب

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