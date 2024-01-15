الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا بالعيد القومي للمحافظة 

الفعاليات
الفعاليات

 وضع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  اكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل، وذلك ضمن سلسلة احتفالات عروس المشاتى بعيدها القومى الـ 53. 

وذلك بحضور العميد أ.ح حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى، وأيضًا اللواء مجدى سالم مدير الأمن، بالإضافة إلى الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأيضًا الأنبا بيشوى، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية. 

فعاليات الاحتفالات

 وتضمنت الاحتفالات عروض لفرقة الموسيقات العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية، مع تقديم العروض الفنية والوطنية والحماسية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضًا الشباب والرياضة. 

 إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومى واقتصارها على إيقاد الشعلة

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق، والاستهلاك الحكومى فقد تقرر إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومى، وإقتصارها فقط على فاعلية إيقاد الشعلة، ووضع أكليل الزهور على الجندى المجهول. 

وأكد محافظ أسوان أن الاحتفالات تتضمن الإفتتاح والتشغيل التجريبى لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تم الإنتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطنين ثمارها، ولتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل. 

جدير بالذكر أن شهد رمز الصداقة ايقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء مجدى سالم مدير الأمن، صباح اليوم الاثنين، تزامنًا مع افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى منذ 53 عامًا فى 15 يناير 1971، وعيد أسوان القومى.

واقتصرت فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومى وذكري افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى منذ 53 عامًا، على إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة، وذلك بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى محافظة أسوان.

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إكليل الزهور احتفالات حديقة بلازا عيد أسوان القومي النصب التذكاري

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