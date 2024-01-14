اختبارات إلكترونية لـ"تمريض أسوان".. والجامعة: توفر الجهد والوقت

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إن في ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها لعام 2030 في دعم منظومة الجامعات المصرية للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية في ظل التحول الرقمي، تعمل جامعة أسوان على تطبيق منظومة الإختبارات الإلكترونية علي الطلاب والتي توفر الجهد والوقت علي طلاب الكليات العلمية والعملية مثل كلية الطب والتمريض والتي ستتطبق تدريجيًا علي باقي كليات الجامعة، وهذا التطور الذي تشهده جامعة أسوان في مجال التصنيف العلمي يعد إعجاز وليس انحاز، لأن الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول إليها.

ويأتي ذلك في إطار ما تشهده الجامعة من تطوير في منظومة البحث العلمي، والمنظومة التعليمية بالجامعة.

مركز الإختبارات الإلكترونية



وأضاف الدكتور أيمن عثمان، أن مركز الإختبارات الإلكترونية الذي تم افتتاحه بالمقر الإدارى الجديد بالحرم الجامعى بصحارى منذ عام 2022م، ويضم (7) معامل إلكترونية تتراوح سِعة المعمل ما بين 50 إلى 220جهاز كمبيوتر بإجمالى عدد 730جهاز لخدمة طلاب الجامعة، لأداء الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة.

تفقد نائب رئيس الجامعة للاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض

وفي إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول، قام، اليوم الأحد، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بتفقد لجان امتحانات كلية التمريض، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة بمركز الاختبارات الإلكترونية.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إلى أن كلية التمريض بجامعة أسوان تم إنشاؤها منذ عام (2012) والتي تضم (8) أقسام وهي تمريض باطني، وتمريض جراحة، وتمريض نساء وتوليد، وتمريض أطفال، وتمريض مسنين، بجانب تمريض صحة عامة، وتمريض إدارة مستشفيات، وتمريض نفسي، وهى تعد من الكليات التي بها كثافة عالية من الطلاب.

كما قام نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بالاطمئنان علي انتظام أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية للعام الجامعي 2024/2023م التي يؤديها طلاب كلية التمريض بمركز الاختبارات الالكترونيه بصحاري.

تفقد نائب رئيس الجامعة