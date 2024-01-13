"ملحمة للتطوير والتجميل".. استعدادات أسوان لاحتفالات العيد القومي الـ53

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافي، بالمتابعة الميدانية لملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى، فضلًا عن المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة أسوان للاحتفال بعيدها القومى الـ 53.

رافق السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان خلال جولته رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكبارى والحدائق.

رفع كفاءة الطريق بداية من المطار وصولًا لمكتبة مصر العامة

وخلال الجولة التفقدية والتى أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، أنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان تم المرور على أعمال رفع كفاءة طريق المطار وصولًا إلى مكتبة مصر العامة حيث تم التوجيه لتكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة، وكذا رفع كفاءة الأنترلوك.

ولفت إلى أنه تم التكليف لسرعة استكمال التجهيزات الجارية بمحيط وداخل مكتبة مصر العامة، وكذا تجهيز لوحات تحمل الهوية البصرية على جدران المكتبة، وذلك تمهيدًا لإفتتاحها بإعتبارها تمثل إضافة هامة وصرح تنويرى ومنارة ثقافية وفنية وعلمية للمحافظة.