بدء حلقات القراءات والتجويد في الرواق الأزهري بأسوان

أعلن فرع رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان، انطلاق أولى حلقات رواق القراءات بفرع معهد كوم أمبو الابتدائي، الذي يقع بمركز كوم أمبو شمال المحافظة.

حلقات الرواق الأزهري

بينما تبدأ، غدًا الأحد، حلقات رواق التجويد ورواق القراءات بفرع معهد الشيخ محمد متولي الشعراوي وسط مدينة أسوان.

وأعلن الرواق الأزهري بمحافظة أسوان كشوف بأسماء الدارسين بحلقات القراءات وبلغ عددهم 20 شخص، غالبيتهم من السيدات، وحلقات التجويد عددهم 8 أشخاص بينهم رجل واحد فقط إلا أن العدد من السيدات.

وكانت استمرت الخميس، الدراسة بنظام الحضور المباشر لدارسي المستوى الأول من المرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان، وذلك بقاعة معهد الإمام محمد متولي الشعراوي الثانوي.

وقد ألقيت اليوم على الدارسين عدد 2 محاضرة وهي كالتالي:

أولا: محاضرة مادة النحو

وألقاها الدكتور/ بغدادي ابراهيم الصحابي - أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بأسوان

ثانيًا: محاضرة مادة الحديث

وألقاها الدكتور/ كامل محمد جاهين - أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان

وتجدر الإشارة إلى أن رواق العلوم الشرعية والعربية يقوم على التدريس فيه نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، وذلك تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور/ هاني عودة عواد، مدير عام الجامع، وبتنسيق من أعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

كما أن الدراسة بنظام الحضور المباشر بفرع الرواق بالمحافظة مقتصرة على دارسي المستوى الأول والثاني من المرحلة التمهيدية والمستوى الأول من المرحلة المتوسطة، أما بقية مراحل ومستويات السلم التعليمي فالدراسة فيها ستكون بنظام التعليم عن بعد (أون لاين).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- حفظه الله - بإتاحة الفرصة لكل الراغبين في طلب العلم الشرعي طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي، وباعتماد من الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.