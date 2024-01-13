بعد اختفائه.. الإنقاذ النهرى يبحث عن طفل غرق فى مياه ترعة بأسوان

يجري فريق من الإنقاذ النهري بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، أعمال البحث عن طفل غريق في مياه ترعة كاسل بنفس دائرة المدينة، وذلك بعد اختفائه.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان بلاغًا من أسرة مقيمة بمنطقة عزبة حجاجي التابعة لدائرة المركز، يفيد بغياب طفلهم عن المنزل.

وقامت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو بتفريغ كاميرات المراقبة التي تتواجد بمحيط المنزل، والمنطقة التي كان يتواجد فيها الطفل قبل اختفائه.

وأكد عدد من شهود العيان، غرق طفل في ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو، واستغاثوا بفريق من الإنقاذ النهري، والذي بدأ في الغطس للبحث عن الطفل الغريق في مياه الترعة.