مصرع شخصين وإصابة 12 فى انقلاب ميكروباص بأسوان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى عند حدود مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى وبالتحديد عند قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة، ما اسفر عن مصرع شخصين وأصابة 12 آخرون.

وتم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والمتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت ضباط المباحث بمركز شرطة ادفو شمال أسوان لمعاينة مكان الحادث، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة والحفاظ على أرواحهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.