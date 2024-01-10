فحص 133 من غير القادرين فى قافلة طبية مجانية بأسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في أسوان، جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (133) مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرى العدوة وسبيل العرب والإصلاح القبلي بمركز كوم أمبو، وقرى جبل تقوق والناصرية والكوبانية مركز أسوان، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بأسوان.

تنظيم قافلة للكشف المجانى

وأعلن محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بأسوان، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجًا، حيث أجرت مسحا طبيا وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة أسوان ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 39 ألف مريض، وإجراء 9456 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 4520 نظارة طبية لغير القادرين.