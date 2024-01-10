محافظ أسوان يكرم المشاركين بملتقى كيميت الدولي الثاني للفنون التشكيلية

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان معرض الفنون التشكيلية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ53، والذي ضم نتاج ملتقى كيميت الدولي الثاني للفنون التشكيلية بإجمالي 38 عملًا فنيًا، نفّذها 25 فنانًا تشكيليًا من دول: السعودية ولبنان والكويت وسوريا وبولندا، ومصر.

وعقب ذلك كرم محافظ أسوان الفنانين المشاركين بالملتقى بتوزيع شهادات التقدير، وإلتقاط الصور التذكارية معهم.

دعم مجال الفنون التشكيلية

وفي كلمته، أشار اللواء أشرف عطية، إلى أن استضافة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، مركز تلاقى الحضارات والثقافات ومنبع التراث الإنسانى الأصيل لفعاليات هذا الملتقى يعتبر بمثابة إضافة جديدة وهامة لتشجيع الإبداع الفنى فى مجال الفنون التشكيلية بأسوان وذلك من خلال إعطاء فرصة لتبادل الخبرات والمهارات لأبنائنا من الشباب والفتيات، واستثمار المواهب والإبتكارات والطاقات الإيجابية لديهم بما يساهم فى خلق جيل جديد من المبدعين والفنانين من أصحاب الرؤى والفكر الإبداعى المستنير.

وأكد حرص المحافظة الدائم والمستمر لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وإبتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها أسوان فى الفترة الأخيرة حيث أن لنا نماذج مشرفة كثيرة، ونحن نستعين بهم فى هذه الملحمة من المشروعات المتنوعة لتسخير إبداعاتهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راقى لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها عروس المشاتى وذلك تواكبًا مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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