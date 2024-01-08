الإثنين 08 يناير 2024
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منطقة الأزهر للوعظ والإرشاد تطلق قافلة دينية بقرية غرب سهيل فى أسوان

جانب من القافلة الدينية
جانب من القافلة الدينية

ترأس الدكتور صلاح السيد، مدير عام الوعظ والإرشاد والإعلام بمنطقة الأزهر الشريف بأسوان، القافلة الدينية التي ضمت وعاظ منطقة الدعوة والإعلام بأسوان. 

دروس دينية ومحاضرات 

حاضر خلال اللقاء، نخبة من الوعاظ بمنطقة أسوان الأزهرية من ضمنها الدكتور صلاح السيد، مدير عام الوعظ والإرشاد بأسوان، والشيخ خالد بدري، مدير الدعوة، والشيخ محمد حنفي، مدير التوجيه، والشيخ مصطفى الدسوقي. والشيخ أحمد أبوالنور. 

وأدت القافلة دروسا بمختلف مساجد القرية مسجد نوح ومسجد السلام ومسجد محمد نصر بلال ومسجد عزبة عثمان ومسجد الرضاوي، وذلك بين صلاة المغرب والعشاء. 

وأنهت القافلة أعمالها بصلاة العشاء جماعة في هذه المساجد، والتي لاقت قبولا كبيرا من جموع المصلين. 

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منطقة ازهر اسوات قافلة دينية دروس دينية رفع التوعية الدينية منطقة الدعوة

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