"بشرة خير".. أبرز المعلومات حول المدينة الصناعية الجديدة بأسوان

تتعدد المشروعات الكبرى، التي يتم إنشاؤها على الأرض الساحرة جنوب أسوان، حيث إن هناك عددًا كبيرًا منهم جرى الانتهاء منه، وقريبًا سيخرج إلى النور، وسيتم افتتاحها تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى يناير الجاري، وذلك بعد اقتصار الاحتفالات على الافتتاحات وإيقاد الشعلة ووضع أكليل الورود فقط، تنفيذًا لتوجيهات الدولة فى ترشيد الاستهلاك.

وهناك عدد كبير من المشروعات، التي ما زالت تحت قيد التنفيذ والإنشاء، ولكن فى المستقبل سيساهم فى حدوث نقلة نوعية كبيرة فى أسوان، نظرًا للعديد من المزايا التي ستوفرها للأهالى، وأبرزها توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب الأسوانى داخل بلده.

ويرصد "الدستور" أحد المشروعات الكبرى، التى ما زالت قيد التنفيذ على أرض أسوان، وهى المدينة الصناعية الجديدة بمدينة أسوان الجديدة.

- تقع على مساحة 200 فدان كمرحلة أولى بما يعادل 840 ألف م2 لتمثل نقلة نوعية.

- تكون المدينة الصناعية الجديدة بمثابة بشرة خير لتحقيق حلم جديد في ظل المزايا العديدة التى تتميز بها المنطقة.

- أبرز المزايا للمنطقة الصناعية الجديدة قربها من المنطقة الحرة، والمنطقة اللوجستية بكركر، ومطار أسوان الدولي، والموانئ البرية بقسطل وأرقين على الحدود المصرية السودانية، وميناء برنيس البحرى على البحر الأحمر.

- ضمن المزايا أيضًا للمنطقة الصناعية الجديدة ربطها بالمحور الدولي الإسكندرية/ كيب تاون، ومسار القطار السريع مع تنوع مصادر الطاقة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعي.

- نظرًا لمزايا المدينة الصناعية الجديدة ستصبح نقطة انطلاق حقيقية وقاعدة صناعية نحو الأسواق الإفريقية.

- ستساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسواني.

مكونات المدينة الصناعية الجديدة

-تضم 504 قطع متعددة الصناعات، تنقسم كالتالي:

-219 قطعة لصناعات المواد البنائية.

- 105 قطع للصناعات الكيماوية.

- 88 قطعة للصناعات الغذائية.

-92 قطعة للصناعات الهندسية.