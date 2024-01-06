جامعة أسوان تستقبل أستاذ زائر من البرازيل لتدريس اللغة البرتغالية وآدابها

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، أستاذ زائر من ولاية ريو دي جانيرو (البرازيل) الدكتور "جورجي ايدواردو"، لتدريس اللغة البرتغالية وآدابها بكلية الألسن جامعة أسوان.

ووجَّه الأستاذ البرازيلي، الدعوة لرئيس الجامعة لزيارة البرازيل في شهر أبريل المقبل 2024 لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات البرازيلية وجامعة أسوان في أوجه عديدة لبناء جسر من التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

تفاصيل اللقاء

كما رحب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الالسن وطلاب القسم بالأستاذ البرازيلي.

وأثنى الدكتور لؤي سعد الدين، على قدوم الأستاذ البرازيلي لمصر لتعميق معرفة الطلاب باللغة البرتغالية وآدابها.

ورافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأستاذ البرازيلي جورجي ادواردو استاذ اللغة البرتغالية وآدابها، لتعريف طلاب قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان.

كما زار الاستاذ البرازيلي، الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمكتبه بالحرم الجامعي بصحاري، وأشاد بتجربة التبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والبرازيل.

جانب من استقبال الطلاب

جانب من استقبال الطلاب