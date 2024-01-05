ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".. انتهاء الدورة التدريبية للوحدة المتنقلة بنصر النوبة

أعلن فوزي صابر مدير مديرية العمل في أسوان، الانتهاء من فعاليات الدورة التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب الصناعية بنصر النوبة.

المستفيدات من الدورة التدريبية

وتابع مدير مديرية العمل في أسوان أن استفاد من الدورة التدريبية عدد 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة كمرحلة أولى، مقدمًا شكره للمتدربات على إتقانهم ومهارتهم الفائقة في التفاعل السريع مع المادة التدريبية المقدمة.

فيما أعربت المتدربات عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بهن، وتخصيص الوحدة المتنقلة لتقديم الخدمات التدريبية لهن في مكان إقامتهن، مقدمين شكرهم لوزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية، كما أكدن على استعدادهن لبذل أكبر جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من هذه التدريبات الهادفة.

وجاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مهنتك مستقبلك"، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة لاقتحام سوق العمل.