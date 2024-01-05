"أوقاف أسوان" تفتتح مسجد البركة بقرية بنبان

افتتح الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف في أسوان، اليوم الجمعة، مسجد البركة بقرية بنبان التابعة لإدارة بنبان، وتم إنشاء المسجد بالجهود الذاتية.

جاء ذلك في إطار توجيهات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوسع في المساجد من أجل خدمة جموع أهالي أسوان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

خطبة الجمعة

كما أدى خطبة الجمعة الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة أوقاف أسوان، والتي كانت تحمل عنوان: "الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، وبهذا الافتتاح وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها حتى الآن بالمحافظة ما يقرب من ١٣٦ مسجدًا.

وأكد الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خلال الخطبة، أهمية الأبناء وشباب الأمة في الإسلام لأنهم يمثلون عدة الوطن وأبناء اليوم ورجال المستقبل، فعلى الأسرة المسلمة أن تحرص على التربية السليمة للنشء علي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في إطار القرآن الكريم والسنة النبوية.

أوقاف أسوان" تفتتح مسجد البركة

أوقاف أسوان" تفتتح مسجد البركة

أوقاف أسوان" تفتتح مسجد البركة