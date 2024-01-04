محافظ أسوان: تجهيز مكتبة مصر العامة لتصبح إضافة للمواقع التنويرية والحضارية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة الدكتور أحمد أمان المنسق العام، وجاء ذلك استكمالًا للجهود المكثفة لنهو كافة اللمسات النهائية لافتتاح أكبر صرح تنويرى ومنارة علمية وثقافية وفنية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وبحضور مديرى المكتبة والمشروعات بالمحافظة.

تجهيز مكتبة مصر العامة

وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يتم التجهيز حاليًا على أعلى مستوى من الرقى لمكتبة مصر العامة لتصبح بحق علامة مضيئة، وإضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة، والتى تعتبر مركزًا للثقافات والحضارات المتعاقبة، وعاصمة للثقافة الإفريقية وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت إلى أهمية أن يتم الاستعانة بكافة التجارب المتميزة والناجحة بمختلف المكتبات لنقل الخبرات بشكل علمى ومدروس لتحقيق العوائد الإيجابية، وهو ما تم تنفيذه بزيارة فريق العمل بالمكتبة وعمل معايشة داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر، وهو الذى سيتوازى معه فتح قنوات تواصل مع كافة الوزارات والجهات المختصة لتحقيق التنوع الهادف والمنشود للأنشطة والفعاليات بأفكار غير تقليدية، وتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال تطوير للمنطقة المحيطة بالمكتبة لتتحول إلى بانوراما وتحفة جمالية، فضلًا عن دراسة إنشاء قاعة متخصصة لإقامة الندوات المتنوعة، ليساهم كل ذلك فى أن تكون المكتبة جاذبة للأسر الأسوانية، وأيضًا للسائح الأجنبى والزائر المصرى.

ومن جانبه نقل الدكتور أحمد أمان، شكر وتقدير الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والسفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة للواء أشرف عطية محافظ أسوان على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بالمكتبة، وخروجها بهذا الشكل الراقى، وخاصة فى ظل الموقع المتميز الذى تم إختياره لإقامتها.

وأوضح أمان، أنه تم التدريب العملى والنظرى للعاملين بمكتبة مصر العامة بأسوان على التصنيف والفهرسة الإلكترونية والرقمية وفقًا لرؤية الدولة 2030، وضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتطورة لتأهيل العاملين بشكل كامل، كما سيتم التنسيق لتوفير مكتبة متنقلة قبل افتتاح المكتبة لتجوب مختلف مدن وقرى المحافظة، وتقدم خدماتها المختلفة.

كما عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات المشتركة بين المحافظة وإحدى شركات المقاولات، من أجل استكمال ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء أشرف عطية، على زيادة وتير العمل ومعدلات الإنجاز بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم، ليتم نهو المستوى الأول، وجاهزيته للإفتتاح مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 15 يناير الجارى، وهو الذى يتواكب معه إستكمال باقى الأعمال فى كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، على أن يراعى فيه توحيد بوابات المراسى السياحية لتكون على نفس الطراز والطابع الأسوانى، وكذا بوابات الحدائق ليصبح كورنيش أسوان لوحة جمالية متناسقة ومتكاملة الأركان بشكل راقى ونموذجى، تواكبًا مع أعمال التطوير والتجميل التى شهدتها واجهة المدينة، وتكون بذلك عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى أبهى صورها بشكل حضارى مشرف، وجاهزة لاستقبال ضيوفها وزائريها.

وكلف بإعداد دراسة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل طريق السادات بدءًا من المدخل الجنوبى لمدينة أسوان وحتى مكتبة مصر العامة للإرتقاء بهذا الطريق الحيوى والهام، على أن يراعى فيها التنسيق مع إدارة المرور لخلق أماكن ومحاور لتخصيصها لإنتظار السيارات للقضاء على الإختناقات والتكدس وتحقيق السيولة المرورية، وكذا عمل رامبات وفتحات لذوى الهمم.

ووجه محافظ أسوان، بضرورة تنفيذ مشروع خلق محور موازى لطريق السماد فى المسافات الناتجة من تغطية مصرف السيل، وكذا التنسيق المسبق مع هيئة الإعتماد والرقابة الصحية لنهو المستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على الوجه الأكمل.