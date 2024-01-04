مصرع شخص وإصابة اثنين بحادث تصادم على طريق إدفو- مرسى علم

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل تريلا، بطريق إدفو- مرسى علم في حدود محافظة أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل تريلا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وسيتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها علي الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبين من التحريات الأولية ومعاينة مكان الحادث أن المصابين هم: عادل آدم سليمان، 35 سنة، وإصابته جرح بالجبهة والركبة، وعباس يعقوب إسحاق، 32 سنة، وإصابته جروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجارٍ التعرف على هوية جثة الشخص الذى لفظ أنفاسه الأخيرة إثر الحادث، واتخاذ اللازم.