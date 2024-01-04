الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يُشيد بالدور التوعوي والمجتمعي لـ"القومي للمرأة"

محافظ أسوان وأعضاء
محافظ أسوان وأعضاء القومى للمرأة

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور المجتمعي والتوعوي والوطنى لأعضاء المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع أسوان، وهو الذي ظهر جليًا خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2024. 

وقال المحافظ، إن هذا الدور ساهم فى أن تكون محافظة أسوان ضمن 11 محافظة تخطت نسبة 90% من إجمالى الأصوات المشاركة فى العملية الانتخابية. 

جهود متنوعة

 

وأثناء الإجتماع الذي حضره أعضاء المجلس القومى للمرأة، أشار المحافظ إلى أن ما يقوم به المجلس من جهود متنوعة فى كافة المجالات يجعلنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لهذه المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة، والتى تساند بشكل مباشر الجهود الحكومية والتنفيذية لمواجهة التحديات، تواكبًا مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من ملحمة غير مسبوقة بتنفيذ مبادرات ومشروعات كبيرة ومتتالية. 

هذا فيما قدم أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان، وأجهزته المعاونة على ما تم ويتم بذله من جهود ساهمت فى تحويل أسوان لبانوراما جمالية وحضارية من خلال تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل، لتكون واجهة مشرفة أمام الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا مواطنى المحافظة. 

وفي نهاية الإجتماع قام محافظ أسوان بتكريم الحاجة مكة عبد الله أقدم رائدة ريفية فى مصر، وإهدائها درع المحافظة تقديرًا لدورها وجهودها المجتمعية لخدمة أبناء محافظتها. 

IMG-20240104-WA0004
IMG-20240104-WA0004
محافظ أسوان المجلس القومي للمرأة المشاركة المجتمعية الدور والتوعوى جهود متنوعة

مواد متعلقة

"أهدوه بوكيه ورد".. طلاب مدرسة يشكرون محافظ أسوان لتحقيق الاستقرار التعليمي

محافظ أسوان يوجه لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والإجراءات لقرى الظهير الصحراوي

ضمن حياة كريمة.. محافظ أسوان يتابع توصيل الصرف الصحى لأهالى غرب سهيل

بجولة فى المكاتب.. وكيل تعليم أسوان الجديد يؤكد ضرورة النهوض بالعملية التعليمية

قطاع الآداب بـ «الأعلى للجامعات» يتفقد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان

بتكلفة 68 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مكتبة مصر العامة تمهيدًا للافتتاح

محافظ أسوان يفتتح الدورة التدريبية لتعزيز المشاركة المجتمعية لتعريف دمج ذوي الهمم

أثناء لقاءه بسفير البوسنة.. محافظ أسوان: توقيع اتفاقية تؤامة لزيادة سبل التعاون

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

حبس عاطل متهم بالترويج لأدوية مجهولة المصدر على "فيسبوك" بالإسكندرية

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة واتش إت.. وأبطال العمل الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة