محافظ أسوان يُشيد بالدور التوعوي والمجتمعي لـ"القومي للمرأة"

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور المجتمعي والتوعوي والوطنى لأعضاء المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع أسوان، وهو الذي ظهر جليًا خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المحافظ، إن هذا الدور ساهم فى أن تكون محافظة أسوان ضمن 11 محافظة تخطت نسبة 90% من إجمالى الأصوات المشاركة فى العملية الانتخابية.

جهود متنوعة

وأثناء الإجتماع الذي حضره أعضاء المجلس القومى للمرأة، أشار المحافظ إلى أن ما يقوم به المجلس من جهود متنوعة فى كافة المجالات يجعلنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لهذه المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة، والتى تساند بشكل مباشر الجهود الحكومية والتنفيذية لمواجهة التحديات، تواكبًا مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من ملحمة غير مسبوقة بتنفيذ مبادرات ومشروعات كبيرة ومتتالية.

هذا فيما قدم أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان، وأجهزته المعاونة على ما تم ويتم بذله من جهود ساهمت فى تحويل أسوان لبانوراما جمالية وحضارية من خلال تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل، لتكون واجهة مشرفة أمام الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا مواطنى المحافظة.

وفي نهاية الإجتماع قام محافظ أسوان بتكريم الحاجة مكة عبد الله أقدم رائدة ريفية فى مصر، وإهدائها درع المحافظة تقديرًا لدورها وجهودها المجتمعية لخدمة أبناء محافظتها.