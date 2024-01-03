بجولة فى المكاتب.. وكيل تعليم أسوان الجديد يؤكد ضرورة النهوض بالعملية التعليمية

تسلم المهندس محمد فؤاد الرشيدى، اليوم، مهام منصبه كوكيل أول لوزارة التربية والتعليم بأسوان، وبدأ وكيل الوزارة مهام عمله، بجولة داخل مكاتب ديوان المديرية.

ورافقه وكيل وزارة التربية والتعليم الحالى خلال جولته عبد الكريم لطفى مدير المديرية السابق، حيث تلقى التهانى والتبريكات منمديرى العموم والإدارات النوعية والعاملين بالديوان، متمنين له التوفيق والسداد.

تسلم وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد لعمله بالمديرية

ووجه المهندس محمد فؤاد الرشيدى، التهنئة بالعام الميلادى الجديد،وخالص تقديره لجميع العاملين بقطاع تعليم أسوان بدواوين المديرية والإدارات والمدارس، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح التعاون والفريق الواحد للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بأسوان.

كما قدم التحية لعبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق على ما قدمه خلال توليه تعليم أسوان، وتمنى للجميع دوام التوفيق.

وفى سياق آخر، زارت، اليوم لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، لتقيم الوضع الحالي للمعهد وخاصة بعد التطورات التى يشهدها المعهد من وضع لائحة جديدة وتغيير مسمى المعهد إلى كلية البحوث والدراسات الأفريقية.

التفاصيل

واستقبل اللجنة بالمعهد أ.د محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على المعهد، وأ.د أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق ومؤسس المعهد، والدكتور أيمن صلاح وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث،والدكتور سعيد سعد المشرف على قسم الموارد الطبيعية،ووكلاء المعهد ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعهد.

وتشكلت اللجنة من قطاع الآداب من كلا من:أ.د أحمد الشربيني السيد عميد كلية الآداب السابق جامعة القاهرة وامين لجنة قطاع الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وا.د. محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب السابق جامعة المنيا، وا.د عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة.

وناقشت اللجنة مع جميع المشرفين العلميين على الأقسام العلمية بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.

وجاءت زيارة اللجنة للمعهد من أجل الوقوف علي إمكانيات المعهد اللوجستية والبشرية ومدي إمكانية تحويل المعهد الي كلية.

وفي ختام الزيارة أشادت اللجنة بمدى المجهود المبذول من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمعهد حيث يضم المعهد 6 أقسام علمية مختلفة تمنح درجة الماجستير والدكتوراه للطلاب الباحثين وهي الموارد الطبيعية، والتاريخ،والجغرافيا، والسياسة والاقتصاد،والانثروبولوجيا، واللغات الأفريقية.

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