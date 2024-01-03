الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتقييم الوضع..

قطاع الآداب بـ «الأعلى للجامعات» يتفقد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان

الزيارة
الزيارة

زارت، اليوم لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، لتقيم الوضع الحالي للمعهد وخاصة بعد التطورات التى يشهدها المعهد من وضع لائحة جديدة وتغيير مسمى المعهد إلى كلية البحوث والدراسات الأفريقية. 

التفاصيل 

 

 استقبل اللجنة بالمعهد أ.د محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على المعهد، وأ.د أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق ومؤسس المعهد، والدكتور أيمن صلاح وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث،والدكتور سعيد سعد المشرف على قسم الموارد الطبيعية،ووكلاء المعهد ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعهد. 

 

وتشكلت  اللجنة من قطاع الآداب من كلا من:أ.د أحمد الشربيني السيد عميد كلية الآداب السابق جامعة القاهرة وامين لجنة قطاع الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وا.د. محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب السابق جامعة المنيا، وا.د عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة.

 

وناقشت اللجنة مع جميع المشرفين العلميين على الأقسام العلمية بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة. 

وجاءت زيارة اللجنة للمعهد من أجل الوقوف علي إمكانيات المعهد اللوجستية والبشرية ومدي إمكانية تحويل المعهد الي كلية. 

 

وفي ختام الزيارة أشادت لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات بمدى المجهود المبذول من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمعهد حيث يضم المعهد 6 أقسام علمية مختلفة تمنح درجة الماجستير والدكتوراه للطلاب الباحثين وهي الموارد الطبيعية، والتاريخ،والجغرافيا، والسياسة والاقتصاد والانثروبولوجيا واللغات الأفريقية.

 

جدير بالذكر أن استقبلت جامعة أسوان، برئاسة  الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، لجنة من قطاع الاداب بالمجلس الأعلى للجامعات للمتابعة العملية التعليمية فى كلية دار العلوم  و كلية الألسن داخل الجامعة. 

جامعة أسوان قطاع الآداب المجلس الأعلى للجامعات معبد البحوث والدراسات الأفريقية لتقيم الوضع

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