الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 68 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مكتبة مصر العامة تمهيدًا للافتتاح

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

استعدادًا لقرب افتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويرى بالمحافظة، تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللمسات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3250 م2. 

يأتي ذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن مسئولى الشركة المنفذة، وكافة الجهات المعنية. 

تفاصيل حول المكتبة

 

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى ضرورة مراعاة التناسق فى الألوان واللوحات التعريفية والحس الفنى لمختلف المكونات والأقسام داخل المكتبة حتى يتسنى الظهور بالشكل النموذجى الراقي داخل الـ 3 أدوار، ولاسيما أنها تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات، وأيضًا المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلًا عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، وكافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى. 

 

وكلف محافظ أسوان، بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصدًا لزيارة الأفواج السياحية، بالإضافة إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة، والتي ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل، والمسطحات الخضراء، والجراج الذي سيساهم في استيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المروري بالطريق الرئيسي لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا من الجيل الحالى والأجيال القادمة.

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محافظ أسوان اللمسات الأخيرة مكتبة مصر العامة افتتاح صرح تنويرى

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