أثناء لقاءه بسفير البوسنة.. محافظ أسوان: توقيع اتفاقية تؤامة لزيادة سبل التعاون

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية دعم التعاون المشترك، وخاصة مع الدول الصديقة والمصدرة للحركة السياحية الدولية، وأيضًا التى لها علاقات تجارية وصناعية وتاريخية ممتدة مع مصر، جاء ذلك أثناء استقبال محافظ أسوان لسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة الدكتور ثابت سوباشيتش.

حضر اللقاء كلًا من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، بالإضافة إلى المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

تفاصيل اللقاء

رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بدعم العلاقات وهو الذى سيتحقق بشكل مباشر من خلال توقيع اتفاقية تؤامة بين أسوان وإحدى مدن البوسنة والهرسك لزيادة سبل التعاون الثنائى فى مجال السياحة والاستثمار، ولا سيما فى ظل المقومات الفريدة من نوعها التى تمتلكها عروس المشاتى من الثروات الطبيعية والتعدينية والمحجرية، فضلًا عن حفاوة وحسن إستقبال أهلها للزائرين.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين والتى تحظى حاليًا باهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى ستساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى والحركة السياحية، علاوة على التعاون فى المجالات الثقافية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى، وخاصة فى ظل ما شهدته الدولة المصرية من مشروعات كبرى وإنجازات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فى كافة القطاعات، وتنفيذ الكثير من المبادرات كحياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ومن جانبه، عبر الدكتور ثابت سوباشيتش عن انبهاره بما حدث فى مصر الجديدة، ويتمنى لها السلام والاستقرار والتنمية والتقدم، وهو الذى يتكامل مع العلاقات الثنائية مع مصر تتسم بالصداقة والتعاون المشترك، معبرًا عن سعادته بزيارة محافظة أسوان، والتى تتمتع بمقومات سياحية وإقتصادية وثقافية متفردة.

وفى ختام اللقاء تبادل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك، الدروع والهدايا وذلك تعبيرًا عن ترحيب علاقات الصداقة بين البلدين.

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