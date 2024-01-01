تجربة عملية لمحافظ أسوان للاطمئنان على جودة وكفاءة معدات وحدة تجميل المتنزهات السياحية

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تجربة عملية للإطمئنان على جودة وكفاءة معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لدعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوف وزائرى المحافظة.

تفاصيل حول معدات وحدة النظافة

وتضم معدات الوحدة 30 معدة تشمل 2 مكنسة كهربائية، وعربة غسيل أرضيات، و6 عربات وديسك غسيل الأرضيات، و 10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ذات تشغيل هيدروليكى، و11 معدة شفط مخلفات وأتربة، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك استكمالًا للجهود المتواصلة التى تشهدها ملحمة التطوير والتجميل على أرض عروس المشاتى.

وأثناء تفقده للمعدات، أكد اللواء أشرف عطية، أننا نعمل بكل اهتمام لإنجاح منظومة النظافة الجديدة داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال دعم المنظومة بكافة السيارات والمعدات لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الجمالية والحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا المصريين.

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم التوجيه لإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل كافة السيارات والمعدات بالجودة والكفاءة التى تعطى لها الإستدامة والإستمرارية فى عملها على أكمل وجه.