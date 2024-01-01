الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترشيدا للنفقات.. محافظة أسوان تقصر احتفالات العيد القومي على افتتاح المشروعات التنموية

مشروع مكتبة مصر العامة
مشروع مكتبة مصر العامة

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه ترشيدًا للإنفاق، والإستهلاك الحكومى فقد تقرر إلغاء جميع فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومى، واقتصارها فقط على فاعلية إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة، تزامنًا مع افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن العشرين وهو السد العالى منذ 53 عامًا فى 15 يناير 1971، بجانب وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة بلازا درة النيل. 

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحظر الصرف على الإعلان والدعاية والحفلات والمعارض. 

فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومي

 

ولفت محافظ أسوان إلى أن فعاليات العيد القومى لهذا العام ستقتصر فقط على افتتاح والتشغيل التجريبى لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تم الانتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطنين ثمارها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دخول أى مشروعات تم نهوها للخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل. 

 أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها وتشغيلها تجريبيًا

 

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه من أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها وتشغيلها تجريبيًا مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ومكتبة مصر العامة، وكذا أعمال التطوير والتجميل التى شهدتها منطقة الطابية التاريخية الأثرية، وعدد من المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان المميز " حى اللوتس "، بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد، فضلًا عن المحاور والكبارى والطرق السريعة من أهمها محور وكوبرى خزان أسوان البديل، وأيضًا محور وكوبرى دراو، ليتواكب ذلك مع مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم، وكوبرى السيل للمشاة. 

وأشار إلى أنه سيتم بالتوازى افتتاح 14 مشروع تابع لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، هذا بالإضافة إلى أكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وكذا إفتتاح 112 مركز طبى ووحدة صحية، و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، علاوة على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانيات لكونه العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة. 

محافظ أسوان عيد أسوان القومي ايقاد الشعلة رمز الصداقة افتتاح المشروعات

مواد متعلقة

بالأسماء.. مصرع 3 إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "إدفو- مرسى علم"

إصابة فتاتين بحالة إغماء أثناء تأدية قداس عيد رأس السنة الميلادية بأسوان

10 سيارات إسعاف مجهزة لتأمين احتفالات رأس السنة فى أسوان

احتفالًا بحلول السنة الجديدة.. توافد الشباب على سينما الصداقة بأسوان (صور)

انتعاش أسواق شباب المصورين في ليلة رأس السنة بأسوان

قبعات وأقنعة بابا نويل تملأ أرصفة أسوان احتفالاً بالعام الجديد

بينهم 4 أشقاء.. "الدستور" تنشر أسماء الـ17 سودانيًا في انقلاب سيارة بأسوان

جميعهم سودانيين.. ارتفاع عدد مصابي انقلاب ربع نقل بأسوان لـ17 شخصًا

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟