الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتعاش أسواق شباب المصورين في ليلة رأس السنة بأسوان

انتعاش أسواق شباب
انتعاش أسواق شباب المصورين بليلة رأس السنة

انتعشت أسواق المصورين لشباب الموجودين بشارع كورنيش النيل فى مدينة أسوان، مساء الأحد، تزامنًا مع احتفالات بداية العام الجديد حيث ساعدتهم بانوراما التطوير والتجميل بكورنيش النيل على توفير مناظر جمالية مميزة للأهالي اثناء التقاطهم للصور التذكارية.

المظاهر الأحتفالية

شملت المظاهر الاحتفالية للأهالي أسوان أثناء توافدهم لبانوراما التطوير والتجميل بكورنيش النيل بمدينة أسوان، والتى تعد ضمن المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر، التقاط عدد كبير منهم الصور التذكارية احتفالًا بحلول العام الجديد بواسطة المصورين الشباب.

وحرص عدد كبير من الاطفال والشباب التقاط الصور التذكارية برفقة بابا نويل وسط البانوراما الجمالية المميزة على شارع كورنيش النيل، بينما كان بعض المصوريين موفرين لهم ازياء بابا نويل ايضًا لأضافة اجواء احتفالية للأهالى فى بداية العام الجديد.

كما حرص عدد كبير من الشباب والفتيات التقاط الصور التذكارية بجوار رقم السنة الجديدة 2024، ضمن احتفالاتهم بالعام الجديد، واثناء تنزههم على شارع كورنيش النيل للاستمتاع بالطقس الممتعة والأجواء الاحتفالية.

ضمن الأسباب الرئيسية التى تجعل المصوريين الشباب بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان ينتعش سوقهم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة والعديد من المناسبات الأخرى أن سعر الصورة الفوتوغرافية التي يتم التقاطها للأهالى في متناول الجميع، إضافة إلى والبانوراما الجمالية التى يوفروها لهم.

انتعاش أسواق شباب المصورين بليلة رأس السنة
انتعاش أسواق شباب المصورين بليلة رأس السنة
انتعاش أسواق شباب المصورين بليلة رأس السنة
انتعاش أسواق شباب المصورين بليلة رأس السنة
انتعاش أسواق شباب المصورين بليلة رأس السنة
انتعاش أسواق شباب المصورين بليلة رأس السنة
IMG-20231231-WA0022
IMG-20231231-WA0022
IMG-20231231-WA0026
IMG-20231231-WA0026
المصوريين الشباب احتفالات ليلة رأس السنة شارع كورنيش النيل بابا نويل عام 2024

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