بابا نويل وشجرة عيد الميلاد.. أبرز أماكن احتفالات أهالي أسوان بالعام الجديد

كرات مضيئة وزينة وشجرة عيد ميلاد كبرى، وبابا نويل فى المولات وغيرها من المناظر الجمالية، هكذا تجمل شارع كورنيش النيل وميدان المحطة وإحدى المولات بمنطقة وسط المدينة على أرض ساحرة الجنوب أسوان، حيث تعد هذه أبرز الأماكن التى يتوافد عليها الأهالى للاحتفال ببداية العام الجديد.

احتفالات الأهالى بحلول العام الجديد

ومع حلول فترة المساء يبدأ الأهالي التنزه على شارع كورنيش النيل وصولًا لميدان المحطة وسط مدينة أسوان، حيث إن إضاءة الكرات المضيئة وشجرة عيد الميلاد بالمحطة والبانوراما الجمالية الموجودة، ووصلات الغناء التى يؤديها الشباب المحتفلون وغيرها من الفعاليات، تشعرهم بأجواء احتفالية ومبهجه لحلول العام الجديد.

وأثناء تنزه الأهالى بشارع كورنيش النيل هناك العديد من المناظر الجمالية التى يحرصوا على التقاط الصور التذكارية فيها احتفالًا بالعام الجديد سواء كان بمفردهم وبرفقة أسرهم، بجانب الكابلز أيضًا، وتحديدًا عند مشروع ممشى أهل مصر الذي يضم بانوراما جمالية هائلة، لذلك يكون كورنيش النيل مقصدًا أساسيًا لهم للاحتفال.

وقبل الوصول عند ميدان محطة أسوان نجد عدد كبير من الأهالي يتوافد للاحتفال داخل أحدى المولات الشهيرة بالمدينة، حيث إنه يضم عددا من محال الأكلات المختلفة، والحلويات، بالإضافة إلى أنه من الداخل مزين ويتواجد أيضًا تمثال بابا نويل والذي يحرص عدد كبير من الأهالى وفئة الشباب خاصة التقاط الصور التذكارية والاحتفالية تزامنًا مع السنة الجديدة.

وعند الوصول لميدان محطة أسوان نجد هناك شجرة ميلاد كبرى وبعدها بخطوات قليلة عند حديقة بلازا درة النيل نجد العديد من الزينة تزامنًا مع بداية العام الجديد وكلمة أسوان مضيئة، ويحرص عدد كبير من الأهالى على التواجد حتى ساعات منتصف الليل للاحتفال بالعام الجديد من خلال التقاط الصور التذكارية، وإطلاق الصواريخ النارية تعبيرًا عن فرحتهم ببدء عام جديد.

بابا نويل وشجرة عيد الميلاد

بابا نويل وشجرة عيد الميلاد

بابا نويل وشجرة عيد الميلاد