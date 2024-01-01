الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة فتاتين بحالة إغماء أثناء تأدية قداس عيد رأس السنة الميلادية بأسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تعرض 2 من الفتيات أثناء تواجدهما فى كنيسة رئيس الملائكة مخائيل بمدينة أسوان، اليوم، وتزامنًا مع تأدية قداس عيد رأس السنة الميلادية الجديدة، للإصابة بإغماء، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت الجهات المعنية فى أسوان إخطارًا يفيد بإصابة فتاتين بحالات أغماء، أثناء تواجدهما فى كنيسة رئيس الملائكة مخائيل بمدينة أسوان، اليوم، وتزامنًا مع تأدية قداس عيد راس السنة الميلادية الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واستقبلت مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، اليوم، حالتين لفتيات بعد إصابتهما بأغماء أثناء تواجدهما في كنيسة رئيس الملائكة مخائيل بمدينة أسوان، اليوم، وتزامنًا مع تأدية قداس عيد راس السنة الميلادية الجديدة.

وتبين أن الفتاتين هما: جافيكا جميل مجلع، عمرها 14 عامًا، و أريني نبيل مجلع، عمرها 16 سنة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما داخل المستشفى.

 

كنيسة رئيس الملائكة مخائيل أسوان رأس السنة الميلادية قداس السنة الميلادية إغماء

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