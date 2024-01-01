الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع 3 إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "إدفو- مرسى علم"

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل،  فى الساعات الأولي صباح اليوم الاثنين، وذلك بطريق إدفو مرسي علم في حدود محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة 

وترجع الواقعة إلى تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم التابع لدائرة المركز وتحديدًا عند الكليو 55، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمهم إلى أهلهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

 أسماء المصابين

وبالفحص والتحريات الأولية تبين أن المتوفيين هم كلًا من: عبدالله مصطفى حسين، وصالح عبدالحليم طه، ومحمود الجمل كلحى، وتم إيداع جثماينهم بمشرحة إدفو العمومية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.

وفى سياق آخر كان قد تعرض 15 شخصًا للإصابة جراء وقوع انقلاب سيارة ربع نقل تحمل ركاب فى مدينة أسوان، مساء الأحد، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع تحمل على متنها ركاب وتحديدًا عند مطلع منطقة الصداقة من ناحية السيل، ما أسفر عن إصابة 15 شخص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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