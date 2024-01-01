احتفالًا بحلول السنة الجديدة.. توافد الشباب على سينما الصداقة بأسوان (صور)

شهدت سينما ومسرح الصداقة وسط مدينة أسوان، مساء الأحد، وتزامنًا مع ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة توافد عدد كبير عليها من فئة الشباب بمختلف الأعمار السنية.

توافد الشباب على مسرح وسينما الصداقة

وجاءت سينما ومسرح الصداقة ضمن الأماكن الاحتفالية للشباب البارزة تزامنًا مع الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وتزينت سينما ومسرح الصداقة من الخارج بنجمة مضيئة، ورقم السنة الجديدة عام 2024، والتقط العديد من المحتفلين الصور التذكارية أمام السينما.

وتعددت اختيار الشباب لموعد مشاهدة الافلام التي يتم عرضها داخل سينما ومسرح الصداقة تزامنًا مع الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة عام 2024.

وفى سياق آخر كان قد شهد ميدان محطة أسوات، مساء الأحد، وشوارع المدينة ايضًا انتشار العديد من بائعو الالعاب المختلفة، تزامنًا مع احتفالات السنة الجديدة، حيث انهم حرصوا على افتراش قبعات واقنعة بابا نويل، بجانب الصافرات والطرابيش وبلونات الهيليوم عدد كبير من الألعاب المفضلة للاطفال.

إقبال على قباعات وأقنعة بابا نويل

وحرص العديد من الأهالي والشباب بمختلف الأعمار السنية فى أسوان على شراء قباعات واقنعة بابا نويل للاحتفال ببداية العام الجديد، حيث أنهم يرتدوها لالتقاط الصور التذكارية بمختلف الأماكن الأحتفالية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وشهدت ساحة العاب الدراجات والأسكيت بحديقة السلام وسط مدينة أسوان، اليوم، لعب العديد من الأطفال تزامنًا مع الأجواء الاحتفالية لبداية العام الجديد، نظرًا لتواجدها فى اكثر الأماكن التى تحظى بأقبال عدد كبير من الأهالي للاحتفال.

وشهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان انتشار أشجار الزينة واللسمات الحضارية لإبراز البانوراما الجمالية لعروس المشاتي، تزامنًا مع الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

من ناحيته، قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأيضًا لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا الوزراء والمحافظين، إضافة إلى الأخوة الأقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة.

توافد الشباب على مسرح وسينما الصداقة