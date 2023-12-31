جميعهم سودانيين.. ارتفاع عدد مصابي انقلاب ربع نقل بأسوان لـ17 شخصًا

ارتفعت أعداد المصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل، مساء الأحد، وتحديدًا عند مطلع منطقة الصداقة بمدينة أسوان ليصل إجمالى الحالات لـ17 شخصًا.

معاينة ضباط المباحث

وأجرى ضباط المباحث بمديرية أمن أسوان المعاينة لمكان الحادث عند منطقة الصداقة من ناحية السيل، وتبين أن جميع المصابين من السودان.

وتوجهت سيارات الإسعاف وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية بواسطة الفرق الطبية الموجودة بالمستشفى.

تعرض 15 شخصًا للإصابة جراء وقوع انقلاب سيارة ربع نقل تحمل ركاب فى مدينة أسوان، مساء اليوم وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع تحمل على متنها ركاب وتحديدًا عند مطلع منطقة الصداقة من ناحية السيل، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا ليتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وانتقلت ضباط مديرية أمن أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب ورائها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على ارواحهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.