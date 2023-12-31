إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

تعرض 15 شخصًا للإصابة جراء وقوع انقلاب سيارة ربع نقل تحمل ركاب فى مدينة أسوان، مساء اليوم وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع تحمل على متنها ركاب وتحديدًا عند مطلع منطقة الصداقة من ناحية السيل، ما أسفر عن إصابة 15 شخص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

انتقال الأمن لمكان الحادث

وانتقلت ضباط مديرية أمن أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع اثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على ارواحهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.