10 سيارات إسعاف مجهزة لتأمين احتفالات رأس السنة فى أسوان

شهد محيط الكنائس بمحافظة أسوان، تزامنًا مع الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، تمركز عدد من سيارات الإسعاف المجهزة، تحسبًا للتدخل فى تقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة.

عدد سيارات الأسعاف

وبلغ عدد سيارات الأسعاف المجهزة التي دفع بها مرفق إسعاف أسوان لتأمين محيط الكنائس بمحافظة أسوان 10 سيارة مجهزة.

ووزعت سيارات الإسعاف المجهزة علي مراكز ومدن محافظة أسوان كالتالي: 3 عربات مجهزة على محيط الكنائس بمركز كوم أمبو، و3 آخرين بمركز دراو، بالإضافة إلى 4 عربات مجهزين بكنائس مدينة أسوان.

وشهد ميدان محطة أسوان ، مساء الأحد، وشوارع المدينة أيضا انتشار العديد من بائعي الألعاب المختلفة، تزامنًا مع احتفالات السنة الجديدة، حيث حرصوا على افتراش قبعات واقنعة بابا نويل، بجانب الصافرات والطرابيش وبلونات الهيليوم عدد كبير من الألعاب المفضلة للأطفال.

اقبال على قباعات وأقنعة بابا نويل

وحرص العديد من الأهالي والشباب بمختلف الأعمار السنية فى أسوان على شراء قباعات وأقنعة بابا نويل للاحتفال ببداية العام الجديد، حيث أنهم يرتدوها لالتقاط الصور التذكارية بمختلف الأماكن الاحتفالية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وشهدت ساحة ألعاب الدراجات والأسكيت بحديقة السلام لعب العديد من الأطفال تزامنًا مع الأجواء الاحتفالية لبداية العام الجديد، نظرًا لتواجدها فى أكثر الأماكن التي تحظى بإقبال عدد كبير من الأهالي للاحتفال.

وشهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان انتشار أشجار الزينة واللسمات الحضارية لإبراز البانوراما الجمالية لعروس المشاتي، تزامنًا مع الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

من ناحيته، قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأيضًا لرئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وأيضًا الوزراء والمحافظين، إضافة إلى الأخوة الأقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة.