قبعات وأقنعة بابا نويل تملأ أرصفة أسوان احتفالاً بالعام الجديد

شهد ميدان محطة أسوان ، مساء الأحد، وشوارع المدينة ايضًا انتشار العديد من بائعو الالعاب المختلفة، تزامنًا مع احتفالات السنة الجديدة، حيث انهم حرصوا على افتراش قبعات واقنعة بابا نويل، بجانب الصافرات والطرابيش وبلونات الهيليوم عدد كبير من الألعاب المفضلة للاطفال.

اقبال على قباعات واقنعة بابا نويل

وحرص العديد من الأهالي والشباب بمختلف الأعمار السنية فى أسوان على شراء قباعات واقنعة بابا نويل للاحتفال ببداية العام الجديد، حيث أنهم يرتدوها لالتقاط الصور التذكارية بمختلف الأماكن الأحتفالية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وشهدت ساحة العاب الدراجات والأسكيت بحديقة السلام لعب العديد من الأطفال تزامنًا مع الأجواء الاحتفالية لبداية العام الجديد، نظرًا لتواجدها فى اكثر الأماكن التى تحظى بأقبال عدد كبير من الأهالي للاحتفال.

وشهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان انتشار أشجار الزينة واللسمات الحضارية لإبراز البانوراما الجمالية لعروس المشاتي، تزامنًا مع الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

من ناحيته، قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأيضًا لدولة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وأيضًا الوزراء والمحافظين، إضافة إلى الأخوة الأقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة.