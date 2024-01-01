الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حمص الشام والبليلة.. أكلات المحتفلين بالسنة الجديدة في أسوان (صور)

أكلات المحتفلين
أكلات المحتفلين بالسنة الجديدة في أسوان

توافد عدد كبير من المحتفلين بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بمدينة أسوان، اليوم، على شراء الأكلات الساخنة وتشمل حمص الشام، والبليلة المضاف إليها اللبن والكنافة.

أكلات ساخنة

وتناول أهالي أسوان الأكلات الساخنة وتشمل حمص الشام، والبليلة المضاف إليها اللبن والكنافة، بهدف التدفئة أثناء احتفالاهم بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة برفقة عائلتهم عند ميدان المحطة وسط المدينة.

ويعد حمص الشام والبليلة المضاف إليها اللبن والكنافة من الأكلات المفضلة لأهالي أسوان في الموسم الشتوي نظرًا لتناولها ساخنه مما يهون عليهم الطقس البارد، بجانب أن سعرها في متناول الجميع.

وشهد شارع ميدان محطة أسوان، مساء الأحد، انتشار العديد من بائعو الالعاب المختلفة، تزامنًا مع احتفالات السنة الجديدة، حيث انهم حرصوا على افتراش قباعات واقنعة بابا نويل، بجانب الصافرات والطرابيش وبلونات الهيليوم عدد كبير من الألعاب المفضلة للأطفال.

وحرص العديد من الأهالي والشباب بمختلف الأعمار السنية في أسوان على شراء قباعات واقنعة بابا نويل للاحتفال ببداية العام الجديد، حيث أنهم يرتدوها لالتقاط الصور التذكارية بمختلف الأماكن الاحتفالية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وشهدت ساحة العاب الدراجات والاسكيت بحديقة السلام لعب العديد من الأطفال تزامنًا مع الأجواء الاحتفالية لبداية العام الجديد، نظرًا لتواجدها في أكثر الأماكن التي تحظى بأقبال عدد كبير من الأهالي للاحتفال.

وانتعشت اسواق المصورين لشباب الموجودين بشارع كورنيش النيل فى مدينة أسوان، مساء الأحد، تزامنًا مع احتفالات بداية العام الجديد، حيث ساعدتهم بانوراما التطوير والتجميل بكورنيش النيل على توفير مناظر جمالية مميزة للأهالي اثناء التقاطهم للصور التذكارية.

وشملت المظاهر الاحتفالية للأهالي أسوان أثناء توافدهم لبانوراما التطوير والتجميل بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وتعد ضمن المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر، التقاط عدد كبير منهم الصور التذكارية احتفالًا بحلول العام الجديد بواسطة المصورين الشباب.

أكلات المحتفلين بالسنة الجديدة في أسوان
أكلات المحتفلين بالسنة الجديدة في أسوان
أكلات المحتفلين بالسنة الجديدة في أسوان
أكلات المحتفلين بالسنة الجديدة في أسوان
أكلات المحتفلين بالسنة الجديدة في أسوان
أكلات المحتفلين بالسنة الجديدة في أسوان
حمص الشام البليلة ميدان محطة أسوان الاكلات الساخنة السنة الميلادية الجديدة

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