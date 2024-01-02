الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأعلى للجامعات" يتابع العملية التعليمية بكليتى دار العلوم والألسن بجامعة أسوان

اللجنة
اللجنة

استقبلت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، لجنة من قطاع الاداب بالمجلس الأعلى للجامعات للمتابعة العملية التعليمية فى كلية دار العلوم  و كلية الألسن داخل الجامعة. 

واستقبل أعضاء اللجنة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب. 

 تفاصيل اللجنة المشكلة

وتشكلت اللجنة من ا.د. أحمد الشربيني السيد عميد كلية الآداب السابق جامعة القاهرة وامين لجنة قطاع الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وا.د. محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب السابق جامعة المنيا، وا.د عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة.

جولة تفقدية داخل الكليتين لمعاينة قاعات الدرس والمحاضرات

وأجرت اللجنة برفقة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ابوالشيخ عميد كلية دار العلوم والدكتور صلاح الدين آمين وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية داخل الكليتين  لمعاينة قاعات الدرس والمحاضرات ومكتبة كلية دار العلوم  ومكاتب العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأعمال الكنترولات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2024، وجاء ذلك بحضور وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

الوقوف على الإمكانيات المتاحة بالكلية من موارد بشرية ومادية

كما تفقدت اللجنة كلية دار العلوم برفقة الدكتور  محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم، والدكتور فريد عبدالظاهر عميد الكلية الأسبق، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية  للوقوف على الإمكانيات المتاحة بالكلية من موارد بشرية ومادية من توفير اصطف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وقد اشادت اللجنة بالإمكانيات المادية والبشرية للكلية والعمل علي تطوير لائحة الدراسات العليا بكلية دار العلوم في ضوء استحداث لائحة الكلية طبقا للوائح المجلس الأعلى للجامعات الجديدة.

كما تفقدت اللجنة كلية الألسن برفقة الدكتور أمين صلاح الدين وكيل كلية الالسن والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وناقشت اللجنة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الأسباب التى أدت إلى تجميد معظم أقسام الكلية،وابرزت اللجنة أهمية كلية الألسن ودورها في الترجمة والتنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية والتي تعد نافذة علي العالم من خلال اللغات الأجنبية التي تدرس في مختلف أقسامها العلمية.

جامعة أسوان كلية الالسن كلية دار العلوم لجنة المجلس الاعلي للجامعات العملية التعليمية

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