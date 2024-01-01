الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل أول يوم امتحانات للفرق الأربعة بكلية الحقوق جامعة أسوان

الامتحانات
الامتحانات

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 بجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في عدد من كليات الجامعة ومنها كلية الحقوق، والتربية الرياضية.

جولة تفقدية بكلية الحقوق 

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات كلية الحقوق، للوقوف على مدى انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على سهولة تأدية الامتحانات دون أى معوقات، وتنتهى الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 2024/1/24. 

 وجاءت جولة نائب رئيس الجامعة برفقة الدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالعزيز سعد ربيع وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث. 

كما حرص نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما اذا كانت هناك أى معوقات خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول من أجل القيام بحلها والعمل على تذليل العقبات أمام الطلاب بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

جامعة أسوان امتحانات الفصل الدراسي الأول كلية الحقوق كليات الجامعة

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