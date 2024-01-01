الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يؤكد تقديم أوجه الدعم والمساندة لإنجاح القوافل التعليمية والتنويرية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقديم أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية في الفترة من 3 إلى 5 يناير الجارى، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم تحت شعار " الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل" للعام الحادى عشر. 

وقدم محافظ أسوان شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى للحرص على تنظيم هذه القوافل التى تساهم بشكل مباشر فى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من البرامج التعليمية المتنوعة بها، ولا سيما أنها تستهدف الطلاب بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. 

مشروع القوافل التعليمية

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان أن مشروع القوافل التعليمية يعتبر من أهم المشروعات التى تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة. 

ولفت إلى أن هذه القوافل تعمل على الإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية. 

محافظ أسوان القوافل التعليمية اوجه الدعم وزارة التعليم وزارة الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟