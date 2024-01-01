محافظ أسوان يؤكد تقديم أوجه الدعم والمساندة لإنجاح القوافل التعليمية والتنويرية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقديم أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية في الفترة من 3 إلى 5 يناير الجارى، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم تحت شعار " الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل" للعام الحادى عشر.

وقدم محافظ أسوان شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى للحرص على تنظيم هذه القوافل التى تساهم بشكل مباشر فى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من البرامج التعليمية المتنوعة بها، ولا سيما أنها تستهدف الطلاب بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

مشروع القوافل التعليمية

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان أن مشروع القوافل التعليمية يعتبر من أهم المشروعات التى تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن هذه القوافل تعمل على الإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية.