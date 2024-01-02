الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يفتتح الدورة التدريبية لتعزيز المشاركة المجتمعية لتعريف دمج ذوي الهمم

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال الفعاليات

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الدورة التدريبية عن مشروع " تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب" للتعريف بمفاهيم دمج الأشخاص ذوى الإعاقة والتدابير المختلفة للإتاحة، والتى تنفذها مؤسسة أم حبيبة بقيادة الدكتورة حنان الجندى على مدار 3 أيام. 

 

 جاء ذلك بحضور الدكتورة مها هلالى المستشار الفنى لوزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة والدمج، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، وأيضًا الدكتور مصطفى عطية استشارى مؤسسة أم حبيبه لشئون الدمج والأتاحة بهدف تدريب المسئولين والمعاونين باللجنة الإستشارية لذوى الهمم، والمكتب الفنى، والمهتمين بهذه الفئة من أبناء المجتمع الأسوانى. 

 

تفاصيل حول الدورة التدريبية 

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يتواكب مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة  بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030، وإستراتيجية الدولة المصرية فى هذا الإتجاه، مقدمًا شكره لوزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج للتعاون البناء والمثمر، وأيضًا لمؤسسة أم حبيبة على دورها الرائد بإعتبارها فى مقدمة شركاء التنمية المستدامة فى أسوان، وتمثل نموذج متميز لجهود المجتمع المدنى. 

 

وأشار أشرف عطية، إلى أن المحافظة من جانبها بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لم ولن تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الفئة المتميزة لدمجهم فى المجتمع، والإستفادة من ما يمتلكونه من مهارات ومواهب وإبتكارات تستحق كل التقدير والإحترام. 

 

وأكد أن ذلك يتكامل بالتعاون مع بين كافة الجهات لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وشبابيًا ورياضيًا وترفيهيًا باعتبارهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، وتحفيزهم لإظهار كل ما لديهم من قدرات لتسخيرها فى أعمال تعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم. 

محافظ أسوان الدورة التدريبية دمج ذوي الهمم تعزيز المشاركة

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