"أهدوه بوكيه ورد".. طلاب مدرسة يشكرون محافظ أسوان لتحقيق الاستقرار التعليمي

قدم طلاب مدرسة محمد وعبد الوهاب طاهر رزق الرسمية للغات بالصداقة الجديدة، الشكر والتقدير للواء أشرف عطية محافظ أسوان، وإهداءه بوكية من الورد، ودرع المدرسة.

وذلك بحضور غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، ومسئولى المدرسة.

طلاب مدرسة يقدموا الشكر لمحافظ أسوان

وجاءت هذه اللفتة من الطلاب تعبيرًا عن الدور الكبير الذى قام به المحافظ، والذى ساهم فى إنشاء هذه المدرسة ودخولها الخدمة بالعام الدراسى الحالى، والتى أقيمت على مساحة 2400 م2، وبتكلفة 1.8 مليون جنيه.

وتضم 18 فصلا دراسيا كمرحلة أولى مما أثمر عن توفير الإستقرار التعليميى للطلاب.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكره لأبناءه الطلاب على هذه اللفته، مؤكدًا على أن هناك طفرة كبيرة من الإنجازات تم ويتم تنفيذها على أرض المحافظة فى قطاع التعليم سواء داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وكل ذلك جاء نتاج منظومة عمل متناغمة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات ليصبح أسم أسوان براند عالمى بما يتماشى مع قيمة ومكانة هذه المحافظة العريقة.