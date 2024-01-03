الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والإجراءات لقرى الظهير الصحراوي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاجتماع التنسيقى لاستكمال الأعمال الإنشائية والإجراءات الإدارية المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى لسرعة تسليمها للمنتفعين بوادى العرب وأبو سمبل وإبريم بمركز نصر النوبة، وأيضًا بنبان بمركز دراو. 

 

وجاء ذلك من أجل وضع الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة بأفكار ورؤى خارج الصندوق، وتشغيل ودخول المشروعات المتعثرة والمتوقفة للخدمة وإعادة إحياؤها بهدف تحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

وذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء مركزى نصر النوبة ودراو، وقرية بنبان، ومديرى التضامن الإجتماعى والشئون القانونية والمشروعات وجهاز التعمير. 

دخول المشروعات الخدمة 

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أهمية دخول أى مشروعات يتم الإنتهاء منها للخدمة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار ما تقوم به أجهزة الدولة من جهود فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الإسراع بوتيرة العمل فى مختلف المشروعات للإنتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، وهوما ينطبق على قرى الظهير الصحراوى. 

وكلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الضوابط والشروط التى أقرتها وزارة الإسكان لقرى الظهير الصحراوى، والتنسيق مع أحد البنوك الوطنية لتوفير التمويل المطلوب لهذه البيوت، بحيث يتواكب ذلك مع قيام جهاز التعمير بالإنتهاء من كافة الأعمال وتوصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق للبيوت، وأيضًا للمبانى الخدمية، والتى تضم مسجد ووحدة صحة ومكتب للبريد ومخبز ودار مناسبات، بالإضافة إلى سوق تجارى، ليعقب ذلك قيام اللجنة المختصة بمعاينة الأعمال المختلفة للتأكد من جاهزية البيوت والمبانى الخدمية ليتم تسليمها للمنتفعين، وإعطاء قبلة الحياة لها من جديد، وتحقيق الإستفادة المثلى منها على الوجه الأكمل.

محافظ أسوان الإجتماع التنسيقي الإجراءات الإدارية قرى الظهير الصحراوي

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