ضمن حياة كريمة.. محافظ أسوان يتابع توصيل الصرف الصحى لأهالى غرب سهيل

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الجهود المبذولة ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

إزالة كل المعوقات والمشكلات

وكلف محافظ أسوان، بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة كل المعوقات والمشكلات أولًا بأول، وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها، لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميدانى لتفقد مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى بقرية غرب سهيل بمركز ومدينة أسوان والتى تضم 12 ألف مواطن ومواطنة، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة للمعالجة بقدرة ألفي م3/يوميًا، حيث تقع على مساحة 13 ألف م2،وتتكون من 8 أحواض للتجفيف والتهوية والتلامس والترسيب وتركيز الحمئة، بالإضافة إلى المبانى الإدارية.

كما أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، أن نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية للمحطة وصلت 70 %، فيما بلغت نسبة تنفيذ الطرد الرئيسى إلى 95%، لافتًا إلى أن الجولة الميدانية شملت تفقد الأعمال الجارية بإنشاء محطة الرفع بالقرية والتى بلغت نسبة تنفيذها 75%.

كما كشف السكرتير العام المساعد، عن أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بتفقد وبحث شكوى الأهالى وتوجيه المسئولين بسرعة معالجة تسريب المياه بأحد المواقع وتلبية الشكوى على الوجه الأكمل.

وفى سياق آخر، كانت قد زارت، اليوم لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، لتقيم الوضع الحالي للمعهد وخاصة بعد التطورات التى يشهدها المعهد من وضع لائحة جديدة وتغيير مسمى المعهد إلى كلية البحوث والدراسات الإفريقية.

التفاصيل

واستقبل اللجنة بالمعهد أ.د محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على المعهد، وأ.د أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق ومؤسس المعهد، والدكتور أيمن صلاح وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سعيد سعد المشرف على قسم الموارد الطبيعية، ووكلاء المعهد ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعهد.