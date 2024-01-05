الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس قطاعات المصانع بكوم أمبو: من المتوقع توريد مليون ونصف طن قصب سكر

توريد قصب السكر
توريد قصب السكر

انطلقت صباح اليوم عملية توريد محصول قصب السكر إلى مصانع مركزي كوم أمبو وإدفو شمال محافظة أسوان. 

تفاصيل حول موسم قصب السكر 

وقال المهندس سامي أحمد رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بمدينة كوم أمبو، إن موسم توريد المحصول بدأ في يناير ٢٠٢٤ بتوريدات منتظمة من المزارعين. 

وأضاف في تصريحات له أنه من المتوقع أن تصل الكميات التي سيتم توريدها لمليون ونصف طن من قصب السكر وسيتم من خلالها إنتاج أكثر من ١٦٠ ألف طن من السكر.

وقال رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بمدينة كوم أمبو، إنه يأمل أن تكون كل التوريدات جيدة وأن الموسم الحالي لمحصول قصب السكر سيكون أفضل من السابق.

توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
توريد قصب السكر
قصب السكر مصنع السكر كوم امبو توريد قصب السكر انتاج السكر

مواد متعلقة

"حياة كريمة" تتابع ميدانيًا مشروعات قرى "سلوا" فى أسوان

محافظ أسوان: تجهيز مكتبة مصر العامة لتصبح إضافة للمواقع التنويرية والحضارية

مصرع شخص وإصابة اثنين بحادث تصادم على طريق إدفو- مرسى علم

محافظ أسوان يُشيد بالدور التوعوى والمجتمعى لـ"القومى للمرأة"

"أهدوه بوكيه ورد".. طلاب مدرسة يشكرون محافظ أسوان لتحقيق الاستقرار التعليمي

محافظ أسوان يوجه لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والإجراءات لقرى الظهير الصحراوي

ضمن حياة كريمة.. محافظ أسوان يتابع توصيل الصرف الصحى لأهالى غرب سهيل

بجولة فى المكاتب.. وكيل تعليم أسوان الجديد يؤكد ضرورة النهوض بالعملية التعليمية

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

كلوب: أتمنى أن يخرج منتخب مصر من دور المجموعات فى أمم إفريقيا

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

القاهرة الإخبارية: إيطاليا رفضت بيع معدات عسكرية لإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار