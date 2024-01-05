رئيس قطاعات المصانع بكوم أمبو: من المتوقع توريد مليون ونصف طن قصب سكر

انطلقت صباح اليوم عملية توريد محصول قصب السكر إلى مصانع مركزي كوم أمبو وإدفو شمال محافظة أسوان.

تفاصيل حول موسم قصب السكر

وقال المهندس سامي أحمد رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بمدينة كوم أمبو، إن موسم توريد المحصول بدأ في يناير ٢٠٢٤ بتوريدات منتظمة من المزارعين.

وأضاف في تصريحات له أنه من المتوقع أن تصل الكميات التي سيتم توريدها لمليون ونصف طن من قصب السكر وسيتم من خلالها إنتاج أكثر من ١٦٠ ألف طن من السكر.

وقال رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بمدينة كوم أمبو، إنه يأمل أن تكون كل التوريدات جيدة وأن الموسم الحالي لمحصول قصب السكر سيكون أفضل من السابق.

توريد قصب السكر

توريد قصب السكر

توريد قصب السكر

توريد قصب السكر