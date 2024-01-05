"حياة كريمة" تتابع ميدانيًا مشروعات قرى "سلوا" فى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بقيام وحدة حياة كريمة بالمرور الميداني لمتابعة وتفقد أعمال استكمال مشروع توصيل الصرف الصحي، خاصة بأحد شوارع قرية سلوا قبلي بمركز كوم أمبو، لضمان تلبية شكوى الأهالى التى تقدموا بها أثناء اللقاء الجماهيري للمحافظ، والذي عقده مع الأهالي خلال جولته الأخيرة لتفقد المشروعات الجارية بقرية الكاجوج بكوم أمبو.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

تفقد وحدة حياة كريمة

من جهته، أكد اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أن وحدة حياه كريمة قامت بتفقد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بأعمال توصيل خطوط وشبكات الصرف بالقرية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة توفير المواسير المطلوبة لاستكمال أعمال الشبكات، وضمان الانتهاء من المشروع فى مواعيده المحددة.

وتابع أنه في نفس السياق تم التأكيد على الشركات المنفذة بأهمية الإنتهاء من الأعمال المتبقية والتشطيبات النهائية وتلافى الملاحظات للمشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى و6 توابع، التى يستفيد منها أكثر من 38 ألف نسمة.

ولفت إلى أنه تم حتى الآن للانتهاء من 12 مشروعا بنسبة 100 % منهم 7 مدارس مابين إحلال كلى وصيانة، ومركز للشباب، ومجمع الخدمات، وكذا إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ووحدات الإسعاف والإطفاء، فيما جارى تنفيذ 4 مشروعات بنسب تراوحت ما بين 90- 97% ممثلة فى المجمع الزراعى، والعمارات السكنيه، و2 مركز للشباب، بالإضافة إلى أنه جار العمل فى 6 مشروعات تراوحت نسب تنفيذهم من 45 إلى 88% وهى مشروع الصرف الصحى والوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء، وتبطين الترعة، و2مركز للشباب.

هذا وقد قام أعضاء الوحدة بتفقد المشروعات الشبابية المنتجة، والتى تنفذها جمعية الحجندية التابعة لقرية سلوا بحرى، والذى يضم تنفيذ مشروع مشتل الخير ويشمل صوبا زراعية يستفيد منها 900 مزارع سنويًا، فضلًا عن مشروع تصنيع الملابس، ومشروع الأمل لتجفيف الطماطم، والكركدية والملوخية، والنعناع والنباتات العطرية والتى يتم تصديرها إلى الدول الأوروبية بناءً على البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن والجمعية، وهو ما يسهم فى توفير 164 فرصة عمل مباشرة منها 155 للسيدات.

ووجه محافظ أسوان إلى التنسيق بين مسئولى الجمعية بقيادة إنتصار محمد رئيس مجلس الإدارة، ومنصة أيادى مصر بالمحافظة بقيادة أحمد سعيد المنسق العام لعرض منتجات الجمعية من خلال المنصة، وأيضًا بالمعارض المختلفة.

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة