بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص شمال أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية لهم.

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة فارس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته والتحرى حول تفاصيله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت اجراءات رفع آثار الحادث من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم، وإعادة فتح الطريق وتيسير الحركة المرورية.

بالفحص والتحرى تبين أن المصابين هم: محمود محمد عثمان، يبلغ من العمر 34 عامًا، ومحمد إبراهيم، يبلغ من العمر 28 عامًا، وأحمد محرم أحمد، يبلغ من العمر 45 عامًا، وبخيت عباس محمود، يبلغ من العمر 40 عامًا، وجابر محمد طه، يبلغ من العمر 25 عامًا، وأحمد عبدالكريم حسن، يبلغ من العمر 27 عامًا.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.