الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص شمال أسوان

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية لهم. 

 

 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة فارس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. 

 

جرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. 

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته والتحرى حول تفاصيله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

وتمت اجراءات رفع آثار الحادث من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم، وإعادة فتح الطريق وتيسير الحركة المرورية.

 

بالفحص والتحرى تبين أن المصابين هم:  محمود محمد عثمان، يبلغ من العمر 34 عامًا، ومحمد إبراهيم، يبلغ من العمر 28 عامًا، وأحمد محرم أحمد، يبلغ من العمر 45 عامًا، وبخيت عباس محمود، يبلغ من العمر 40 عامًا، وجابر محمد طه، يبلغ من العمر 25 عامًا، وأحمد عبدالكريم حسن، يبلغ من العمر 27 عامًا.

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

 

 

 

انقلاب ميكروباص 6 مصابين فارس شمال أسوان المستشفى الإسعاف

مواد متعلقة

7 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق أسوان الصحراوى

محافظ أسوان يستعرض إنجازات "القومي للمرأة" خلال عام

محافظ أسوان يحيل واقعة سرقة ممتلكات عامة وتخريدها للنيابة العامة

جامعة أسوان تستقبل أستاذ زائر من البرازيل لتدريس اللغة البرتغالية وآدابها

إزالة التعديات ورفع الإشغالات بمراكز أسوان

ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".. انتهاء الدورة التدريبية للوحدة المتنقلة بنصر النوبة

"أوقاف أسوان" تفتتح مسجد البركة بقرية بنبان

رئيس قطاعات المصانع بكوم أمبو: من المتوقع توريد مليون ونصف طن قصب سكر

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين