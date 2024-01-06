السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستعرض إنجازات "القومي للمرأة" خلال عام

الفعاليات
الفعاليات

وجَّه أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، الشكر للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لدعمه ورعايته لكافة الأنشطة والفعاليات التى يقوم بها المجلس مما سهم في تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام المنقضى 2023، والأعوام السابقة له، مقدمين شكرهم أيضًا لكل جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمحليات لمعاونة أعضاء المجلس، وتقديم كل التيسيرات لتوصيل رسالته على الوجه الأكمل. 

وقدَّم محافظ أسوان، شكره لفرع المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى، مقررة الفرع لما يقدمونه من جهود هادفة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الذى يتزامن مع الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى يقدمها فرع المجلس داخل قرى حياة كريمة بالتعاون مع الجهات المختلفة كالأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم لرفع الوعى بمختلف القضايا المجتمعية ليس لدى المرأة الأسوانية فقط، بل لدى الرجال والشباب والنشء ليجسدوا بذلك ملحمة عظيمة من العمل الوطنى والمجتمعى الراقي. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن ذلك ليس بجديد على أهل أسوان الذين يتميزوا بتلاحمهم وتكاتفهم، والعمل بروح الفريق الواحد بعزيمة وإصرار، وتفاني وإخلاص للوصول للمزيد من النجاحات والإنجازات التي تهدف لتحقيق الصالح العام. 

إنجازات "القومي للمرأة" 

من جهتها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، سلسلة الإنجازات التي حققها الفرع على مدار العام المنقضى داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، والتى تمثلت فى عقد 1828  جلسة من جلسات الدوار ضمن مبادرة "تنمية الأسرة المصرية " استهدفت 91 ألف و252 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى عقد 16 أمسية ثقافية استهدفت 13 ألف و850 مواطن ومواطنة، وكذا دورات للتثقيف المالى استهدفت 70 سيدة، و30 دورة لريادة الأعمال إستهدفت 750 سيدة، وتنظيم معسكرات " دوى " والتي استفاد منها 562 طالبة. 

ولفتت إلى أنه تم بالتوازي تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة " بإجمالي 16 حملة تضمنت 215 ألف زيارة، استهدفت حوالى 1.2 مليون سيدة ورجل وطفل، وكذا تنفيذ 4 حملات لطرق الأبواب بعنوان " أحميها من الختان " تضمنت 51 ألف زيارة، واستهدفت 312 ألفًا و868 سيدة ورجل وطفل، فضلًا عن تنظيم مأموريات لإصدار بطاقة الرقم القومى استهدفت 837 سيدة. 

وتابعت، أن تلقى مكتب شكاوى المرأة نحو 244 شكوى، وتم التعامل الإيجابى معها، وهو الذي تكامل مع قيام عضوات وأعضاء ورائدات وميسرات فرع المجلس للسيدات للإدلاء بأصواتهن على مدار أيام الإنتخابات الرئاسية فى ديسمبر الماضي، وهو ما ساهم في توافد الكثير من السيدات على اللجان الانتخابية بشكل مشرف. 

محافظ أسوان المجلس القومي للمرأة الانجازات الأنشطة الفعاليات

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