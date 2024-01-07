7 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق أسوان الصحراوى

أُصيب 7 أشخاص، إثر وقوع انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، صباح اليوم الأحد، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "تمناية" بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة دراو إلى مكان الحادث لمعاينته والتحري عن تفاصيله.

وتمت إجراءات رفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارّة بالطريق للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءه.