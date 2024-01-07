الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تهنئ الأنبا بيشوي والأقباط بعيد الميلاد المجيد

وفد جامعة أسوان
وفد جامعة أسوان

زار وفد جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة أسوان، الأنبا بيشوي أسقف الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والاخوة المسيحيين من الشعب الأسوانى.

وضم الوفد كلًا من  الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة، والدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفاصيل الزيارة 

وعبر الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بهذه الزيارة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيشوى. 

وأكد نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة أسوان تقدم التهمة للأخوة الأقباط في كافة المناسبات الدينية وتشارك المجتمع المسيحي بالجامعة فرحتهم بعيد الميلاد المجيد،  كما تشارك شعب كنيسة أسوان مشاعر البهجة والفرحة بأعياد الميلاد المجيد وتأتي الزيارة تأكيدا علي معاني المحبة والسلام والتأخي بين نسيج المجتمع. 

علاقات المحبة الود تجمع بين نسيج الوطن وشعب أسوان

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الزيارة تأتي في إطار علاقة المحبة الود الذي يجمع بين نسيج الوطن وشعب أسوان ونسأل الله ان تنعم مصر بالأمن والأمان ومزيد من الرخاء والاستقرار.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب إلى عمق العلاقة بين أبناء أسوان ومدي قوة التلاحم والترابط الذي يجمع بين فئات المجتمع الاسواني والذي يجسد صلابة المجتمع في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وفد جامعة أسوان
وفد جامعة أسوان
وفد جامعة أسوان
وفد جامعة أسوان
جامعة أسوان التهنئة عيدالميلاد المجيد نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان الأخوة الاقباط

مواد متعلقة

وسط أجواء محبة.. جولة لمحافظ أسوان على الكنائس لتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ أسوان يتفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة أثناء جولته على الكنائس

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص شمال أسوان

7 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق أسوان الصحراوى

محافظ أسوان يستعرض إنجازات "القومي للمرأة" خلال عام

محافظ أسوان يحيل واقعة سرقة ممتلكات عامة وتخريدها للنيابة العامة

جامعة أسوان تستقبل أستاذ زائر من البرازيل لتدريس اللغة البرتغالية وآدابها

إزالة التعديات ورفع الإشغالات بمراكز أسوان

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية

"جنازتهما خرجت سوا".. وفاة سيدة بعد وفاة زوجها بـ10 ساعات بالوراق

تقرير صادم عن إيلون ماسك: مدمن على 5 أنواع من المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين