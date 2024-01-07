جامعة أسوان تهنئ الأنبا بيشوي والأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار وفد جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة أسوان، الأنبا بيشوي أسقف الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والاخوة المسيحيين من الشعب الأسوانى.

وضم الوفد كلًا من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة، والدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفاصيل الزيارة

وعبر الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بهذه الزيارة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيشوى.

وأكد نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة أسوان تقدم التهمة للأخوة الأقباط في كافة المناسبات الدينية وتشارك المجتمع المسيحي بالجامعة فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، كما تشارك شعب كنيسة أسوان مشاعر البهجة والفرحة بأعياد الميلاد المجيد وتأتي الزيارة تأكيدا علي معاني المحبة والسلام والتأخي بين نسيج المجتمع.

علاقات المحبة الود تجمع بين نسيج الوطن وشعب أسوان

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الزيارة تأتي في إطار علاقة المحبة الود الذي يجمع بين نسيج الوطن وشعب أسوان ونسأل الله ان تنعم مصر بالأمن والأمان ومزيد من الرخاء والاستقرار.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب إلى عمق العلاقة بين أبناء أسوان ومدي قوة التلاحم والترابط الذي يجمع بين فئات المجتمع الاسواني والذي يجسد صلابة المجتمع في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وفد جامعة أسوان